Die Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau. . 01:51 Min. . Verfügbar bis 14.01.2021. Das Erste.

Handball-EM: Österreich ist Gegner der deutschen Mannschaft in der Hauptrunde. Für Deutschland geht es am Donnerstag gegen Weißrussland los. Fußball: Quique Setién ist der neue Trainer des FC Barcelona. Ski Alpin: Petra Vlhova hat den Nachtslalom in Flachau gewonnen.