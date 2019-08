Die Sportschau in 100 Sekunden

Im Traditionsduell der 2. Liga hat der Hamburger SV gegen den 1. FC Nürnberg einen Kantersieg gefeiert. In der dritten Liga hat Waldhof Mannheim am vierten Spieltag den ersten Saisonsieg gefeiert. In der Bundesliga gibt es einen weiteren Rassismus-Skandal. Sanktionen könnten am Dienstag auf Schalkes Aufsichtsrat-Chef Clemens Tönnies zukommen. Bei der Polen-Rundfahrt hat es einen tragischen Zwischenfall gegeben.