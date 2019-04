Die Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau. . 01:43 Min. . Das Erste.

Zurück in der Weltspitze -Golfstar Tiger Woods gewinnt das US-Masters Turnier in Augusta, USA Eishockey Frauen gewinnen im Penalty schießen den WM Titel, Fortuna Düsseldorf hat sich rein rechnerisch vor dem Abstieg gerettet und Thomas Röthgermann übernimmt den Posten als Vorstandsvorsitzender. Die Basketballer von Alba Berlin spielen am Abend um den Titel im Eurocup.