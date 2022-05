Video: Viktoria Kölns Reaktion auf das Traumlos Bayern München

Sportschau. . 01:15 Min. . Das Erste.

Viktoria Kölns Sportvorstand Franz Wunderlich reagiert amüsant auf den großen Gegner in der ersten DFB-Pokal-Runde: "Ob wir in Höhenberg gewinnen oder in Müngersdorf, spielt keine Rolle." | video