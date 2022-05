Video: Himmelblaue Fußballträume - Viktoria Berlin im Profigeschäft

Sportschau. . 44:54 Min. . Das Erste.

Viktoria Berlin hat einen Traum: dritte Fußball-Kraft in der Hauptstadt sein. Nach Jahrzehnten in der Bedeutungslosigkeit, wollte man sich mit dem Aufstieg in die dritte Liga neu erfinden. Doch es war vorerst nur ein kurzer Besuch im Profifußball. | video