Audio: Aufstiegs-Catwalk in Liga 2: Wer folgt Schalke in die Bundesliga?

Sportschau. . 01:18 Min. . ARD. Von Daniela Müllenborn.

Am Sonntag (15.05.22) steht das große Saisonfinale in der 2. Fußball-Bundesliga an. Wer folgt Schalke in die Bundesliga und wer muss sich aus Liga 2 verabschieden? | audio