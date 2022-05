Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Fußball - Bundesliga: Freiburg gewinnt Topspiel in Hoffenheim 4:3 und liegt auf Championsleague-Platz 4 / Bochum feiert mit 4:3-Sieg in Dortmund Klassenerhalt, Bayern verlieren 1:3 in Mainz / Fußball - 2. Liga: Aue steht nach 0:6 in Darmstadt als Absteiger fest - Darmstadt Tabellenzweiter / Fußball - Frauen des VfL Wolfsburg verpassen Einzug ins Finale der Championsleague / Volleyball - BR Volleys zum sechsten Mal in Serie Deutscher Meister. | audio