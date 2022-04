Sportschau in 100 Sekunden

++Deutschland in Gruppenphase des Tennis Davis Cup gegen Frankreich, Belgien und Australien++Torben Beltz nicht mehr Trainer der US-Opensiegerin Raducanu++Meppen sichert Klassenerhalt in Liga 3++Neue Anstoßzeiten in der 2. Liga ab der kommenden Saison++Italiens Europameister Chiellini hat Rücktritt aus Nationalmannschaft angekündigt++

