Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:48 Min. . Verfügbar bis 17.04.2023. ARD.

+++ Bayern erspielt sind Matchball um die Deutsche Meisterschaft +++ Entfesselte Unioner überrennen müde Frankfurter +++ Kein Sieger zwischen Hoffenheim und Fürth +++ Leipzig siegt in Leverkusen dank Szoboszlais Treffer +++ 2. Bundesliga: Schalke gewinnt Spektakel in Darmstadt +++ Werder Bremen lässt auch gegen Nürnberg Punkte liegen +++ Aue schöpft Hoffnung nach Sieg in Heidenheim +++ Paderborn gewinnt in Ingolstadt +++ DFB-Pokal: Wolfsburgerinnen schlagen Bayern und stehen im Finale +++

