Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:35 Min. . Verfügbar bis 10.04.2023. ARD.

Freiburg gewinnt in Frankfurt 2:1+++Bochum und Leverkusen trennen sich 0:0+++Paderborn rettet 2:2 gegen Karlsruhe; HSV verliert in Kiel; Sandhausen gewinnt Kellerduell gegen Dresden +++Eisbären Berlin, Grizzlys Wolfsburg und Adler Mannheim starten mit Siegen in die Playoff Viertelfinalserie der DEL

