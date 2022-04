Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:48 Min. . Verfügbar bis 08.04.2023. ARD.

+++Wechselfehler der Bayern ohne Folgen+++ DFB-Sportgericht weist Freiburger Einspruch zurück+++ Begründung: Nicht Fehler des FC Bayern, sondern Fehler der Schiedsrichter+++ Boris Becker von Jury in London in Teilen schuldig gesprochen +++ Strafmaß am 29. April+++ Becker in vier von 24 Anklagepunkten schuldig, nicht sein ganzes Vermögen benannt zu haben+++

Audio Download .