Video: Tag 3 der Leichtathletik-Hallen-WM in Belgrad

Sportschau. . 06:05 Min. . Das Erste.

Am dritten Tag der Hallen-WM in der Leichtathletik in Belgrad gab es souveräne Siege und Weltrekorde. Dreisprung-Olympiasiegerin Yulimar Roja sprang mit 15,74 m Weltrekord, und Stabhochspringer Armand Duplantis setzte sich deutlich gegen die Konkurrenz durch. | video