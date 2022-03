Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 02:00 Min. . Verfügbar bis 19.03.2023. ARD.

Fußball: Schalke nach Sieg an Spitzentrio der 2. Liga dran, HSV mit Unentschieden in Düsseldorf +++ DFB ermittelt nach Becherwurf und Abbruch des Spiels Bochum - Mönchengladbach +++ Biathlon: Lesser mit Überraschungssieg am Holmenkollen

