Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:57 Min. . ARD.

Paralympics - Silber und Bronze für Marco Maier und die 15jährige Linn Kazmaier im Langlauf / Fußball - Trainer Adi Hütter von Borussia Mönchengladbach in Corona-Quarantäne / Fußball - Mainz 05 beantragt wegen Corona-Ausbruchs auch Verlegung des Spiels gegen Augsburg / Fußball - DFL unterstützt Landesverbände des Deutschen Fußball-Bunds in dieser Saison wegen der Einbußen in der Corona-Pandemie mit 1 Million Euro. | audio