Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:50 Min. . Verfügbar bis 27.02.2023. ARD.

Bundesliga: Leipzig gewinnt in Bochum, Dortmund nur unentschieden in Augsburg / 2. Liga: Werder gewinnt Nordderby in Hamburg / Leichtathletik: Mihambo wieder Hallen-Meisterin / Skispringen: Geiger büßt gelbes Trikot ein

