Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:46 Min. . ARD.

Fußball: UEFA hält Champions-League-Finale in St. Petersburg fest +++ Schalke 04 verfolgt Lage in Osteuropa mit "großer Sorge" +++ Handball: EHF richtet vier Wochen lang keine Spiele in Ukraine aus +++ Tennis: Alexander Zverev gewinnt historisches Spiel | audio