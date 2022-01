Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:45 Min. . Verfügbar bis 20.01.2023. ARD.

+++ Deutsche Biathleten verpassen Top 10 in Antholz +++ Bendedikt Doll als Bester auf Rang 12+++ Kohlschreiber scheitert in Runde 2 bei den Australian Open+++ Zverev einziger deutscher Profi in Runde 3 der Einzelwettbewerbe +++ Halbfinale der Eishockey Champions League zwischen Red Bull München und Tamperer muss verschoben werden +++ 17maliger finnischer Eishockeymeister nach mehreren Coronafällen komplett in Quarantäne +++

