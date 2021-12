Sportschau in 100 Sekunden

Audio: NRW-Sportausblick für 2022: Mächtig was los im Westen

Sportschau. . 02:48 Min. . Das Erste.

Ob das Champions League-Final-Four Turnier im Handball in der Köln Arena, der klassische CHIO in Aachen oder auch das Tennis ATP-Turnier in Halle: Für alle Sportfans ist im Jahr 2022 was in NRW dabei. Peter Schultz blickt auf das kommende Jahr. | audio