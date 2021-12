Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 02:01 Min. . Verfügbar bis 18.12.2022. ARD.

In der Fußball-Bundesliga lässt Borussia Dortmund den FC Bayern ziehen. Die Eintracht bleibt in der Erfolgsspur und Bielefeld landet einen Coup in Leipzig. Max Kruse schießt Union zum Sieg und teilt gegen Bochums "Fans" aus. Und Skispringer Geiger und Bobpilot Friedrich bestätigen Topform.

