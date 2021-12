Sportschau in 100 Sekunden

Video: Remis in Potsdam: Bayern verpassen Herbstmeisterschaft

Die Frauen des FCB haben am 11. Spieltag in der Fußball-Bundesliga ein Unentschieden gegen Turbine Potsdam hinnehmen müssen. Münchens Giulia Gwinn traf in der 49. Minuten zum finalen 1:1. | video