Sportschau 100 Sekunden. . 01:57 Min. . Verfügbar bis 11.12.2022. ARD.

Fußball - Bundesliga: Wolfsburg weiter in der Krise: 0:2 gegen Stuttgart, Bayern nach Sieg gegen Mainz 6 Punkte vor Dortmund, das in Bochum nur 1:1 spielt, Tedesco besiegt mit Leipzig Gladbach 4:1 / 2. Liga: Düsseldorf und Tabellenführer St. Pauli trennen sich 1:1 / Formel 1 - Verstappen bei Saisonfinale vor Hamilton auf der Pole Position / Skispringen - Geiger und Eisenbichler in Klingenthal gemeinsam auf Platz 4.

