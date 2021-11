Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:48 Min. . Verfügbar bis 11.11.2022. ARD.

Fußball - DFB: Ausblick auf das WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein; Championsleague Frauen: Bayern verliert in Lyon 1:2, TSG Hoffenheim in Barcelona 0:4 / Handball - Bundesliga: Tabellenführer Magdeburg feiert zehnten Sieg im zehnten Spiel - 25:24 in Göppingen, Füchse Berlin kassieren erste Saisonniederlage - 23:28 bei Flensburg-Handewitt.

