Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. Verfügbar bis 07.11.2022.

Fußball: Leverkusen schockt Hertha mit Ausgleich in letzter Minute +++ 2. Liga: Druck auf Grammozis wächst nach Schalkes dritter Niederlage in Folge, Aue mit Big Points im Abstiegskampf +++ Handball: Deutschland unterliegt Portugal am Tag des Handballs

