Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:51 Min. . Verfügbar bis 04.11.2022. ARD.

++Fußball: Frankfurt und Leverkusen mit Erfolgen in der Europa League - Union Berlin verliert dagegen in der Conference League++DFB: Geldstrafen gegen Vereine wegen Fehlverhaltens der Fans weiter möglich++Schwimmen: Wellbrock erstmals Europameister auf der Kurzbahn++Tennis: Zverev im Viertelfinale in Paris++Moderner Fünfkampf: Reiten wird als Teildisziplin gestrichen++

