Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:44 Min. . Verfügbar bis 23.10.2022. ARD.

Fußball: Bayern auch ohne Nagelsmann an der Seitenlinie erfolgreich +++ Dortmund siegt auch ohne Haaland in Bielefeld und ist erster Bayern-Verfolger +++ Freiburg bleibt auch in Wolfsburg ungeschlagen +++ Leipzig dreht Spiel gegen Fürth +++ 2. Liga: Nürnberg setzt sich in Spitzengruppe fest, Düsseldorf feiert ersten Heimsieg

Audio Download .