Video: Basketball: MLP Academics Heidelberg - vom Aufsteiger zum Tabellenführer

Morgenmagazin. . 01:38 Min. . Das Erste.

Die Basketballer von den MLP Academics Heidelberg haben in der vergangenen Saison nach 36 Jahren die Rückkehr in die Bundesliga geschafft. Der Aufsteiger startete überragend in die neue Saison und ist der aktuelle Tabellenführer. | video