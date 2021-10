Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:59 Min. . ARD.

Fußball - UEFA präsentiert in Berlin Logo und Motto der EM 2024 in Deutschland / UEFA leitet nach den antisemitischen Vorfällen beim Spiel Union Berlin gegen Maccabi Haifa disziplinarische Untersuchung ein / Frauen des FC Bayern mit Remis in Championsleague gestartet, Hoffenheim gewinnt / Handball - keine Überraschungen in der 2. Runde des DHB-Pokals / Basketball - Bayreuth erreicht Viertelfinale des BBL-Pokals. | audio