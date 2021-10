Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:47 Min. . Verfügbar bis 05.10.2022. ARD.

Fußball - deutsche Nationalmannschaft startet in Vorbereitung auf das WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien, Thomas Müller spricht über Fannähe / Fußball - Bundesliga: Bayern München will mit 3G-Plus-Regelung beim nächsten Heimspiel wieder vor 75.000 Zuschauern spielen / Bahnrad - deutsche Frauen holen EM-Silber im Team-Sprint / Ringen - Nina Hemmer gewinnt bei WM Silber in Klasse bis 55 Kilo.

