Fußball - Bundesliga: Köln und Leipzig trennen sich in einem turbulenten Topspiel 1:1; Bayern siegen 7:0 gegen Bochum und sind Tabellenführer / 2. Liga: HSV gewinnt das Nordduell in Bremen 2:0, Regensburg bleibt Tabellenführer / Fußball-Nationalmannschaft der Frauen startet mit 7:0 gegen Bulgarien in die WM-Qualifikation / Reiten - Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl gewinnt beim CHIO auch Grand Prix Spezial.

