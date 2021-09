Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:35 Min. . Verfügbar bis 11.09.2022. ARD.

+++ BVB gewinnt Tor-Spektakel in Leverkusen +++ Wolfsburg siegt in Fürth ++ Köln vergibt Sieg in Freiburg +++ Auch Augsburg kann bei Union nicht gewinnen +++ Effiziente Mainzer erkämpfen sich drei Punkte in Hoffenheim +++ 2. Bundesliga: Werder bleibt in Ingolstadt in der Erfolgsspur - Hannover 96 atmet auf nach Sieg gegen St. Pauli - Kiel vergibt Sieg in Karlsruhe +++

