Audio: Volleyball-EM: Deutschland träumt von Medaille

Sportschau. . 02:12 Min. . ARD.

Vier Jahre ist es her, dass die deutschen Volleyballer eine EM-Medaille holten. Dieses Jahr soll wieder ein großer Erfolg her: "Wir wollen alles gewinnen, was geht", sagt Außenangreifer Moritz Karlitzek. | audio