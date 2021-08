Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:46 Min. . ARD.

Fußball - Bundesliga: Leipzig besiegt zum Auftakt des 2. Spieltags Stuttgart glanzvoll 4:0, 2. Bundesliga: Kiel holt beim 2:2 in Düsseldorf ersten Punkt in der Saison / Volleyball: deutsche Frauen gewinnen EM-Spiel gegen Tschechien 3:1 / Tennis: Kerber beim Turnier in Cincinnati im Halbfinale / Basketball: Bundestrainer Henrik Rödl hört Ende des Monats auf. | audio