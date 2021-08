Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:47 Min. . Verfügbar bis 09.08.2022. ARD.

VfL Wolfsburg nach Wechselfehler im Pokal möglicherweise vor dem Aus; Frankfurt scheitert in Mannheim im Pokal; Kaiserslautern fordert Gladbach im Montagabendspiel im DFB-Pokal; Olympische Spiele in Tokio enden mit Abschlussfeier; Petkovic siegt beim WTA-Turnier in Rumänien

