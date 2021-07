Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:54 Min. . ARD.

Fußball: Jadon Sancho wechselt von Borussia Dortmund zu Manchester United +++ Dortmunds neuer Trainer Rose will mit attraktiven Offensiv-Fußball überzeugen +++ Schiedsrichter Gräfe verklagt DFB wegen Altersdiskriminierung +++ Tennis: Zverev steht in Wimbledon in dritter Runde | audio