Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:47 Min. . Verfügbar bis 22.06.2022. ARD.

UEFA sagt Nein: Stadion in München leuchtet nicht in Regenbogenfarben. Andere Stadionbetreiber machen es trotzdem. Thomas Müller fehlt vermutlich gegen Ungarn. Erster aktiver Football-Profi in den USA bekennt sich offen zu seiner Homosexualität.

Audio Download .