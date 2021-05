Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 02:06 Min. . ARD.

Fußball: VfL Bochum zurück in der Bundesliga +++ Greuther Fürth erkämpft sich in Unterzahl direkten Aufstieg +++ Kiel nach Niederlage in der Relegation +++ Braunschweig und Würzburg steigen ab, Osnabrück spielt in der Relegation gegen Ingolstadt +++ Formel 1: Verstappen siegt in Monaco und übernimmt WM-Führung | audio