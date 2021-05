Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau 100 Sekunden. . 01:52 Min. . Verfügbar bis 22.05.2022. ARD.

Fußball - Bundesliga: Werder Bremen steigt in die 2. Liga ab, 1. FC Köln in der Relegation, Arminia Bielefeld schafft Klassenerhalt, Union Berlin qualifiziert sich für die neue Conference League, Bayern-Stürmer Robert Lewandowski mit 41 Toren in einer Saison alleiniger Rekordtorschütze der Bundesliga.

