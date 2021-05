Audio: Umfrage DFB-Pokalfinale: Wie verfolgen BVB-Fans das Spiel?

Sportschau. . ARD. Von Till Krause.

Public Viewing, Bier trinken in der Kneipe oder feiern in der Innenstadt sind beim diesjährigen DFB-Pokalfinale zwischen Leipzig und Dortmund nicht möglich. Fans des BVB berichten, wie sie das Spiel am Donnerstagabend verfolgen. | audio