Video: Verpasster Aufstieg: "In ein schwarzes Loch gefallen"

Sportschau. . 01:08 Min. . Das Erste.

Trotz einer starken Saison in der 2. Bundesliga verpasste Kramer 2014 mit Greuther Fürth den Aufstieg. In der Relegation scheiterte das Team mit zwei Unentschieden am Hamburger SV. | video