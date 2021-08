Video: Die gefährlichen Folgen von Long Covid für den Sport

Sportschau. . 07:19 Min. . Das Erste.

Die Forschung schätzt, dass alleine in Deutschland mindestens 500 Sportler:innen an Long Covid leiden. Symptome wie Muskelschwäche und ein erhöhter Ruhepuls können den Anschluss an die Weltspitze für sie unmöglich machen. | video