Sportschau in 100 Sekunden 19.10 spät

Sportschau 100 Sekunden. . 01:44 Min. . Verfügbar bis 20.10.2022. ARD.

Schmerzliche Niederlage für Dortmund in der Champions League bei Ajax Amsterdam+++Leipzig schlägt sich tapfer muss sich am Ende aber dem Favoriten Paris St. Germain geschlagen geben. In der deutschen Eishockey Liga verliert Köln rheinisches Duell gegen Düsseldorf mit 1:6

