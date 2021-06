Sportschau in 100 Sekunden 17.06 spät

Audio: Sportschau in 100 Sekunden

+++EURO2020: Däne Christian Eriksen bekommt Defibrillator - Dänemark trifft auf Belgien+++DFB: Lukas Klostermann droht für Spiel gegen Portugal auszufallen+++Tennisspielerin Angelique Kerber in Berlin ausgeschieden+++Rafael Nadal sagt Teilnahme in Wimbledon und Tokio ab+++Olympische Spiele: Corona-Notstand in Tokio endet am Sonntag+++ | audio