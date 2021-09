Sportschau in 100 Sekunden 29.09

Sportschau 100 Sekunden. . 01:48 Min. . Verfügbar bis 29.09.2022. ARD.

Bayern München gewinnt am 2. Spieltag der Champions League gegen Kiew 5:0, Wolfsburg spielt gegen Sevilla 1:1+++ SG Flensburg Handewitt holt durch ein 27:27 gegen Paris St Germain den ersten Punkt in der Vorrunde der Handball Champions League+++Olympische Winterspiele in Peking ohne ausländische Zuschauer

