Video: Johannes Bitter: "Werde ein kleines Bierchen spendieren"

Sportschau. . 01:36 Min. . Das Erste.

Deutschlands Torhüter Johannes Bitter ist nach dem Spiel gegen Tschechien erneut zum "Man of the Match" gekürt worden. Da am nächsten Tag nichts anstehe, werde er die Tradition einhalten, der Mannschaft Bier auszugeben. | video