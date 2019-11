Video: Werte.Schule.Judo - Preisgekröntes Sportprojekt für Schulen

Sportschau. . 03:21 Min. . Das Erste.

Das Bildungsprojekt Werte.Schule.Judo wurde mit der Auszeichnung „Sterne des Sports“ in Silber in Nordrhein-Westfalen prämiert. Über den Sport sollen Grundschüler Wert wie Respekt, Mut, Wertschätzung und Höflichkeit verinnerlichen. Ein Besuch in der Bottroper Fichteschule., | video