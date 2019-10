Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau. . 01:26 Min. . Verfügbar bis 24.10.2020. Das Erste.

Glückliches Ende für Borussia Mönchengladbach beim Gastspiel in Rom - dank eines Elfmeters retteten die Fohlen einen Punkt. Auch Wolfsburg spielte in der Europa League remis. Frankfurt siegte gegen Lüttich. In der Basketball-Euroleague kassierte der FC Bayern eine Niederlage.