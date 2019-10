Video: Deutsche Goalballer bereiten sich auf Heim-EM vor

Goalball ist eine Ballsportart für sehbehinderte Menschen. Um sich auf die kommende Europameisterschaft in Rostock vorzubereiten, trainiert die deutsche Auswahl schon mal in der Turnierhalle. Denn die Akustik ist etwas, an das sich die Sportler gewöhnen müssen. | video