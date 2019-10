Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Borussia Dortmund tritt in der Champions League in Prag an. Argentinien spielt ohne Lionel Messi gegen die deutsche Elf. Biathletin Laura Dahlmeier ist für die Langstrecken-WM im Berglauf nominiert. | audio