Sportschau in 100 Sekunden

Sportschau. . 01:44 Min. . Verfügbar bis 19.09.2020. Das Erste.

Fußball: Zwei Niederlagen und ein Sieg ist die Bilanz der deutschen Teams am ersten Spieltag in der Europa League. Uli Hoeneß wettert in der Diskussion um die Nummer eins im Nationalteam gegen den DFB und Marc-André ter Stegen. Volleyball: Deutschland trifft nach Pleite gegen Spanien nun auf die Niederlande.