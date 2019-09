Audio: Sportschau in 100 Sekunden

Fußball-EM-Qualifikation: Das DFB-Team siegt mit Mühe in Nordirland. Basketball-WM: Dennis Schröder und Co. bleiben im Rennen um ein Olympia-Ticket. Tennis: Angelique Kerber fällt nach den katastrophalen US Open in der Weltrangliste weiter ab. | audio